Von Ex brutal attackiert: Paar rettete sich zu Kassa-Dame von Looping

Die heftigen Szenen spielten sich mitten im Prater ab.

Der Slowake dürfte seiner Ex (27) mit ihrem neuem Freund (30) in den Prater gefolgt sein. Dort wollte sich das Paar wohl amüsieren, stattdessen wurde es von dem Slowaken - trotz einstweiliger Verfügung - attackiert. Der Angreifer (32) soll dem Neuen die Beine weggezogen haben, sodass dieser zu Boden stürzte. Gleich danach zog er die Frau am Arm zur Seite. Zum Glück gelang es ihr sich loszureißen.

Paar flüchtete in den Kassenbereich

Das Paar flüchtete in einen verglasten Kassenbereich eines Fahrgeschäfts, dem im Mai eröffneten Wiener Looping. Dort saß eine Dame an der Kasse und wurde Zeugin des Vorfalls. Denn auch das hielt den Slowaken nicht ab, weiter auf seine Ex und ihren neuen Freund loszugehen. Er schlug gegen die Scheiben und drohte ihnen, sie umzubringen.

Erst als die Polizei auftauchte, hatte die wüsten Szenen vor vielen Passanten ein Ende. In der Vernehmung zeigte sich der 32-Jährige grundsätzlich geständig, relativierte die Vorwürfe allerdings. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.