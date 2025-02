Wieder Favoriten: Messer-Attacke an Bushaltestelle

Einem 31-Jährigen wurde auf den Burstkorb eingestochen .

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht kam ein augenscheinlich unter Schock stehender, 31-jähriger Mann in die Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof und gab an, gerade von einem Mann mit einem Messer attackiert worden zu sein.

Auf E-Scooter geflüchtet

An einer Bushaltestelle in der Sonnwendgasse, im 10. Bezirk, seien er und der Mann, den er nur vom Sehen kenne, in Streit geraten. Der Mann habe dann plötzlich ein Messer gezückt und einmal auf den Brustkorb des 31-Jährigen eingestochen. Anschließend sei der mutmaßliche Täter auf einem E-Scooter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die von den Beamten gerufene Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Spital (er befindet sich nicht in Lebensgefahr). Der 31-Jährige beschrieb seinen Angreifer als in etwa 1,80 bis 1,90 m groß, mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Unverzüglich eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen jedoch negativ.