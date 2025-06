Wien verdoppelt Angebot an "Coolen Zonen"

Wien stellt sich der Hitzewelle mit einem erweiterten Schutzangebot. Insgesamt 22 klimatisierte Räume sollen den Sommer in der Stadt erträglicher machen. Die Initiative richtet sich besonders an jene, die der hohen Belastung kaum entkommen können.

Die sommerlichen Temperaturen sorgen gerade im urbanen Bereich nicht immer nur für Freude, sondern sind oft auch eine Belastung. Für Menschen, die der Hitze entfliehen möchten, wird es in Wien heuer auch wieder "Coole Zonen" geben. Das sind frei zugängliche Räume, in denen es angenehm kühl ist. 22 derartige Einrichtungen wird es heuer in 15 Bezirken geben. Damit werde das Angebot fast verdoppelt, heißt es im Rathaus.

Die heißen Sommer in der Stadt seien vor allem für vulnerable Bevölkerungsgruppen belastend, wie man betont. Man schaffe darum zahlreiche Möglichkeiten, sich abzukühlen. Das Angebot reiche von Parks und Grünräumen bis hin zu Wasserspielplätzen, Bädern oder auch Trinkbrunnen.

Kühle Räume mit höchstens 24 Grad

Seit 2023 gibt es in Wien aber auch "Coole Zonen". In diesen Räumlichkeiten herrschen vergleichsweise erträgliche Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad Celsius. Nach einer Pilotphase mit zwei Standorten wurde das Angebot 2024 auf zwölf Orte erweitert. Mit nunmehr 22 Zonen werde das Angebot heuer nahezu verdoppelt, wie das Büro von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) mitteilte.

An der Initiative nehmen verschiedene Einrichtungen wie die städtischen Büchereien, Amtshäuser sowie Pensionistenklubs teil. Einen Konsumzwang gibt es dort nicht. Je nach Standort sind laut Stadt auch unterschiedliche Mitmach-Programme geplant. Die genauen Örtlichkeiten und die Öffnungszeiten sind unter https://www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen einsehbar.