W24 Stadtbarometer: Ludwig bleibt unangefochten an Wiens Spitze

Das aktuelle Stadtbarometer von W24 und dem IFDD zeigt, wie die Wienerinnen und Wiener ticken. Ob politische Präferenzen, künstliche Intelligenz oder Erholung im Grätzel - das Meinungsbild ist eindeutig.

Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter der Leitung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer (Untersuchungszeitraum: 23. Juni – 25. Juni) erhoben. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. Könnte man den Bürgermeister in Wien direkt wählen würden 51 Prozent dem amtierenden Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) ihre Stimme geben. Dominik Nepp (FPÖ) kommt auf 23 Prozent, Judith Pühringer (Grüne) auf 14 Prozent. Markus Figl (ÖVP) liegt bei 8 Prozent, Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) bei 4 Prozent.

Wären am Sonntag Landtags- und Gemeinderatswahlen, bliebe die SPÖ mit 40 Prozent konkurrenzlos an der Spitze. Dahinter folgen die FPÖ mit 21 Prozent, die Grünen mit 15 Prozent, Neos mit 10 Prozent, die ÖVP mit 9 Prozent und die KPÖ mit 4 Prozent. Laut Christoph Haselmayer hat sich das politische Stimmungsbild in Wien seit der letzten Wahl kaum verändert.

Zukunft mit Rechenpower

Wien hat sich um eine sogenannte AI-Gigafactory beworben. Dabei handelt es sich um ein Hochleistungsrechenzentrum, das Künstliche Intelligenz entwickeln und betreiben soll. Laut W24-Stadtbarometer bewerten 66 Prozent der Wienerinnen und Wiener diese Idee als gut. Nur 25 Prozent stehen dem Projekt skeptisch gegenüber.

Die Stadt will damit Europas Rolle in der KI-Welt stärken. Und die Menschen in Wien signalisieren klare Zustimmung. Technologischer Fortschritt soll nicht woanders passieren, sondern mitten in der Hauptstadt.

Sommer, Sonne und Stadtgefühl

Die Ferienzeit wirft ihre Schatten voraus. 50 Prozent der Befragten planen eine Reise, wobei 71 Prozent ins Ausland fahren wollen. 35 Prozent bleiben daheim, 12 Prozent besuchen Freunde oder Familie. Nur 14 Prozent nehmen sich keine freie Zeit. Viele wollen zwei bis drei Wochen Auszeit genießen.

Währenddessen zeigt sich eine starke Verbundenheit mit dem eigenen Wohnumfeld. 76 Prozent sind mit den Freizeit- und Erholungsangeboten in ihrem Grätzel sehr zufrieden. 85 Prozent halten kühlende Maßnahmen wie Begrünung und Wasserspiele für wichtig.

Auch kulturell bleibt Wien aktiv. 48 Prozent der Wienerinnen und Wiener planen den Besuch von Veranstaltungen wie dem Kultursommer 2025. Die Stadt pulsiert zwischen Erholung, Unterhaltung und Zukunftsprojekten.