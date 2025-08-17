Wiener Taxis: Nur 9.100 Bewertungen bei 20 Millionen Fahrten

In Wiener Taxis können Fahrgäste seit einem Jahr direkt nach der Fahrt ihre Meinung abgeben. Möglich macht das ein QR-Code, der zur Bewertung von Fahrer, Fahrzeug und Fahrt einlädt. Doch nur sehr wenige Passagiere nutzen dieses Angebot.

Vor einem Jahr hat die Wiener Wirtschaftskammer ein digitales Bewertungssystem für Taxis ins Leben gerufen. In jedem Fahrzeug informiert seither ein Infoblatt über die Rechte der Fahrgäste, daneben befindet sich ein QR-Code zur Bewertung der Fahrt. Wer möchte, kann Fahrerin oder Fahrer, Fahrzeug und Fahrt mit bis zu fünf Sternen beurteilen. Doch nur ein Bruchteil der Fahrgäste macht davon Gebrauch.

Trotz über 20 Millionen Fahrten seit der Einführung wurden lediglich 9.100 Bewertungen abgegeben. Die Fachgruppe für Beförderungsgewerbe mit Pkw in der Wirtschaftskammer Wien, die das System auf eigene Initiative eingeführt hat, zeigt sich dennoch zufrieden. Laut Auswertung sind nur fünf Prozent der Rückmeldungen negativ. Die Durchschnittsnote für Fahrzeuge und Fahrten liegt bei 1,23, das Personal wird mit 1,24 benotet. Wer mit nur einem oder zwei Sternen bewertet, kann zusätzlich konkrete Gründe für die Unzufriedenheit angeben. Wer eine offizielle Beschwerde einreichen will, muss seinen Namen und eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Auch Fotos lassen sich zur Dokumentation hochladen.