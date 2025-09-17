Wienliebe-Festival serviert Kultur und Kulinarik am Rathausplatz

Nach einer gelungenen Premiere im Vorjahr kehrt Wienliebe-Festival am Donnerstag mit unverändertem Charme auf den Rathausplatz zurück. Vier Tage lang verwandelt sich der Rathausplatz in ein lebendiges Symbol für Wiener Vielfalt. Der Eintritt ist frei.

Eine Liebeserklärung an die Stadt und ihre Menschen - so bezeichnet Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) das "#wienliebe-Festival", das den Rathausplatz vom 18. bis 21. September neuerlich in eine Bühne der Lebensfreude, der kulturellen Vielfalt und der Wiener Gastfreundschaft verwandelt. Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk stehen vier Tage lang im Mittelpunkt.

Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck und Bürgermeister Michael Ludwig am Balkon des Wiener Rathauses vor dem Wienliebe-Festival. © Florian Wieser

Wiener Kultur: Zwei Bühnen, fast 40 Stunden Programm

Auf heuer zwei Bühnen entfaltet sich ein abwechslungsreiches Programm, das einen Bogen von bekannten Strauss-Melodien über traditionelles Wienerlied, Austropop-Hymen bis hin zu zeitgenössischen Klängen spannt. Am Eröffnungstag darf sich das Publikum auf frische Sounds von Florence Arman, Lusterboden, Fiio, Teya und Ankathie Koi freuen. Am Freitag richtet sich der Fokus auf die "Neue Wiener Musik". Hier zeigen etwa Lukas Oscar, Rose May Alaba, Frau Thomas & Herr Martin und Möwe wie vielfältig die Wiener Musikszene heute ist.

Von 18. bis 21. September spielen Acts wie Ankathie Koi, Teya, fiio, Florence Arman, Lusterboden oder Frau Thomas & Herr Martin bei freiem Eintritt am Rathausplatz. © Stadt Wien Marketing/Studio Wey

Der Samstag steht im Zeichen des Austropop. Die Original Falco Band lädt am Abend gemeinsam mit bekannten Gästen zu einer Hommage an den vielleicht größten Popstar der österreichischen Musikgeschichte. Untertags wartet auf der Festivalbühne eine Feier des Austropop, die durch Namen zusätzliche Spannung verspricht. Am letzten Tag klingt das Festival in heiter-eleganter Atmosphäre aus. Untertags erklingen zu Ehren des Walzerkönigs Strauss -Variationen in unterschiedlichen Arrangements, vom Kammerensemble bis zum großen Orchester. Der Nachmittag gehört ganz dem Walzer: "Alles Walzer!“ lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, selbst das Tanzbein zu schwingen.

Neben der großen Festivalbühne vor dem Rathaus gibt es heuer erstmals eine weitere, kleinere Bühne im Rathauspark, die der großen Bühne aber um nichts nachsteht. Auf der Wienerlied Bühne werden in intimerer Atmosphäre traditionelles Wienerlied und Heurigenmusik zum Besten gegeben.

Von Stelze bis Strudel: kulinarische Vielfalt am Rathausplatz

Beim "#wienliebe-Festival" präsentieren erneut sechs Gastronomen ihre Spezialitäten und verkörpern Wiener Lebensfreude in kulinarischer Form. Das Schweizerhaus bringt das unvergleichliche Prater-Flair direkt ins Herz der Stadt. Das Traditionshaus Plachutta setzt kulinarische Akzente mit Klassikern wie Tafelspitz und Wiener Schnitzel vom Kalb. Für süße Momente sorgt der Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker: Live zubereiteter Apfelstrudel, feine Petit Fours, hausgemachtes Eis sowie Kaffeespezialitäten bringen ein Stück imperialer Patisserie-Tradition in das Open-Air-Setting am Rathausplatz.

Mit Käsekrainer, Bratwurst und Hotdogs steht Bitzinger für die Würstelstandkultur, wie sie Wien prägt: unkompliziert, herzhaft und auf den Punkt. Auf dem Rathausplatz wird das schnelle Genussformat mit klassischem Sortiment, reschem Gebäck und den bekannten Beilagen pointiert inszeniert. Neu im Reigen der Festivalbetriebe ist Leberkas-Pepi. Das Team setzt mit ofenwarmem Leberkäse – von klassisch bis würzig – ein kulinarisches Ausrufezeichen.

Beim Wiener Heurigen stehen kalte Heurigenschmankerln, erstklassige Wiener Weine und prickelnde Obstsäfte im Mittelpunkt. Die Ottakringer Brauerei ergänzt das kulinarische Spektrum mit frisch gezapften, beliebten Bierspezialitäten

Lebensmittel aus Wien: Genussmarkt im Rathauspark

In Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien präsentieren ausgewählte Betriebe ihre Produkte und ihr Können. Die Palette reicht von handgefertigtem Schmuck über edle Duftkreationen bis zu kunstvollen Kerzen. Eine Seifenmanufaktur ist ebenso vertreten wie handgefertigte Bronze-Figuren, innovative Kosmetikprodukte-und zahlreiche andere Produkte „Made in Vienna“. Insgesamt zwölf Betriebe sind beim Wienliebe Festival vertreten und verwandeln den Rathausplatz in einen Marktplatz der Kreativität.

Der Genussmarkt der Landwirtschaftskammer Wien ist ein weiteres Herzstück des Festivals. Er findet im Rathauspark statt und bringt acht regionale Lebensmittelproduzent*innen aus der Wiener Stadtlandwirtschaft direkt in die Innenstadt.