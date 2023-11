Der Detektiv einer Parfümerie hatte den 30-jährigen Serben verfolgt. Der Ladendieb soll diesen dann mit einem abgebrochenen Klappmesser bedroht und verletzt haben.

Polizei-Beamte wurden am Montag kurz nach 15 Uhr zum Reumannplatz in Favoriten gerufen, weil dort eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern stattfinden soll. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei ihnen um einen Detektiv einer Parfümerie in der Nähe handeln soll und einen mutmaßlichen Ladendieb.

Mit Klappmesser verletzt

Der Security soll den 30-jährigen Serben verfolgt haben. Als er ihn einholte, kam es zu einem Handgemenge, bei welcher der Dieb den Detektiv mit einem abgebrochenen Klappmesser bedroht und leicht verletzt haben soll.

Der Angestellte des Geschäftes soll den Serben daraufhin fixiert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange.