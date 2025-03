Zwei Teenies (13) brachen am Stephansplatz in Geschäft ein

Die beiden 13-Jährigen sind über eine offene Vitrine ins Innere gestiegen.

Die Polizei wurde aufgrund eines Einbruchs in ein Geschäft am Wiener Stephansplatz in den frühen Sonntagmorgenstunden alarmiert. Als die Beamten gegen 5 Uhr am Einsatzort eintrafen, bemerkten sie dort tatsächlich noch einen eine Jugendlichen im Freien, sowie einen weiteren Teenie im Geschäft selbst.

Tresor mit Schlüssel geöffnet

Die erst 13-Jährigen, ein Serbe und ein Syrer, konnten gestoppt werden. Im Zuge der Ermittlung stellte sich heraus, dass die beiden Jugendlichen aufgrund einer offenen Vitrine in das Geschäft einsteigen konnten. Dort sollen sie den Kassenbereich durchwühlt haben. Da sie auch den Schlüssel für den Tresor gefunden hatten, stand dieser offen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt und aufgrund ihres jungen Alters an ihre Obsorgeberechtigten übergeben.

Es ist nicht der erste Einbruch von Jugendlichen in Wien. In den letzten Wochen haben sich die Vorfälle gehäuft. Vor allem waren aber CBD-Shops betroffen.