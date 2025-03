Wilhering warnt jetzt vor Kidnappern vor der Volksschule

Schüler geben an von Fremden bestochen worden zu sein.

Nachdem in der Messhauptstadt Wels zwei Schüler (9, 10) auf dem Schulweg von einem Trio angesprochen sind, gibt es ähnliche Fälle in Wilhering nahe Linz. Die beiden Männer und die Frau hätten in Wels laut Angaben der Schüler versucht, die Kinder mit einem 100-Euro-Schein ins Auto zu locken.

Wilhering im Bezirk Linz-Land warnt per Facebook: "Wichtige Information für alle Eltern und Erziehungsberechtigten. In der vergangenen Woche gab es leider Vorfälle vor der Volksschule Schönering und dem Hort." Man stehe in engem Austausch mit Polizei und Schule. "Wir nehmen diese Vorfälle sehr ernst", heißt es seitens der Gemeinde.

"Seid wachsam und achtet auf ungewöhnliche Situationen. Meldet Auffälligkeiten sofort der Polizei in Leonding oder über den Notruf 133", appelliert die Gemeinde. Eltern werden aufgefordert, Kindern zu erklären, dass man mit Fremden nicht mitgehen darf.

Vermehrte Polizeieinsätze

Es wurden bereits konkrete Maßnahmen gesetzt: Polizei und Kriminalbeamte sind während der Bring- und Abholzeiten verstärkt unterwegs - in Uniform und auch in Zivil. Zudem werde auch schon an einem Plan gearbeitet, mehr Streifen nach Wolhering zu schicken.

Laut Polizei gibt es verschiedene Täterbeschreibungen. Es laufen noch Ermittlungen, ob es sich um Kidnapping-Versuche gehandelt habe.