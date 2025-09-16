Wollte nur Geld anlegen: Pensionist um zehntausende Euro betrogen

Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist Anfang September Opfer eines Anlagebetrugs geworden.

Auf der Suche nach Geldanlagemöglichkeiten im Internet wurde der Pensionist von einem bisher unbekannten Täter via WhatsApp kontaktiert und aufgefordert, die Fernzugriffssoftware "AnyDesk" zu installieren.

Der Mann überwies auf ein vermeintlich für ihn eingerichtetes luxemburgisches Bankkonto eine höhere Summe. Die dafür versprochenen Bitcoins gab es aber nie.

Der Mann erstattete am Dienstag Anzeige, berichtete die Polizei. Eine Transaktion in der Höhe von 10.000 Euro konnte durch seine Hausbank rückgängig gemacht werden. Der Gesamtschaden beträgt laut den Ermittlern jedoch mehrere 10.000 Euro.