Detektiv erwischt Trio auf Diebestour

Die Wiener Polizei konnte drei Serien-Dieben das Handwerk legen. Die Beute: Fleisch- und Wurstwaren sowie Süßigkeiten wurden sichergestellt.

Wien. Die drei Ladendiebe - zwei Rumänen (27, 44) und ein österreichischer Staatsbürger (32) - schlugen am Montagnachmittag im 6. Wiener Gemeindebezirk in der Mariahilfer Straße zu. Der Ladendetektiv eines Supermarktes beobachtete zwei Männer dabei, wie sie verschiedene Waren in einen Rucksack legten und den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen. Vor dem Geschäft wartete ein dritter Mann, der das Diebesgut anschließend in seinem eigenen Rucksack verstaute.

Der Detektiv alarmierte die Polizei und nahm die Verfolgung des Trios auf. Dabei konnte er erneut beobachten, wie zwei der Verdächtigen ein Lebensmittelgeschäft betraten, erneut verschiedene Lebensmittel stahlen und das Geschäft verließen. Auch in diesem Fall wurden die gestohlenen Waren beim Ausgang dem Komplizen übergeben und in dessen Rucksack verstaut.

Anschließend begaben sich die drei Diebe in einen weiteren Supermarkt. Kurz nach Verlassen des Geschäfts konnten alle drei von der Polizei angehalten werden. In einem präparierten Rucksack fanden die Uniformierten verschiedene Fleisch- und Wurstwaren sowie Süßigkeiten. Die beiden Rumänen sowie der 32-Jährige wurden festgenommen.