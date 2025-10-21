Mopedfahrer (15) krachte im Rausch gegen Auto

Ein 15-jähriger Mopedfahrer baute betrunken einen Unfall und verletzte sich dabei. Er wird derzeit im Krankenhaus behandelt.

OÖ. Zu dem folgenschweren Crash kam es am Montag in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen). Ein alkoholisierter 15-Jähriger war mit seinem Moped gegen 22 Uhr auf der abschüssigen Landesstraße L517 von Teucht kommend in Richtung Peuerbach unterwegs und wollte im Ortschaftsbereich Dopplhof nach links in die B129 einbiegen.

Dabei konnte er sein Moped nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr in die Kreuzung ein und krachte schließlich gegen den von Peuerbach kommenden Pkw, gelenkt von einem 38-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Schärding. Obwohl der 38-Jährige noch eine Vollbremsung einleitete und nach links auswich, stieß der 15-Jährige mit seinem Gefährt gegen die rechte vordere Fahrzeugseite des Wagens.

Der Bursch wurde dabei verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht. Der Autofahrer kam mit einem Schock davon. Ein beim 15-Jährigen durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 0,72 Promille.