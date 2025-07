Ehefrau spitalreif geprügelt: Afghane (37) in Haft

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Zu einem heftigen Fall von häuslicher Gewalt ist es am Dienstagabend in einer Wohnung in Wien-Donaustadt gekommen. Ein 37-Jähriger steht im Verdacht, seine 38-jährige Ehefrau so schwer verprügelt zu haben, dass sie ins Spital musste. Die Frau wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann, ein Afghane, wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.

Der 37-Jährige soll seine Frau mehrmals ins Gesicht geschlagen haben, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Die Schwester des Mannes sei bei dem Paar zuhause gewesen und habe schließlich die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, war der Angreifer nicht mehr da. Er konnte außerhalb der Wohnung, im Bereich der Sonnenallee, angehalten werden. Er war laut Polizei aggressiv und sprach auch vor den Beamten eine Drohung gegen seine Frau aus. Ein Alko-Vortest ergab 1,8 Promille. Der Mann befand sich am Mittwoch in polizeilicher Anhaltung.