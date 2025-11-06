Alles zu oe24VIP
Fan-Girl (76) belagerte Haus von Austro-Star in Kärnten
© GettyImages Oliver Rossi (SYMBOLFOTO)

Irre verliebt

Fan-Girl (76) belagerte Haus von Austro-Star in Kärnten

06.11.25, 10:53
Um ihn vor weiteren unliebsamen, liebestollen Besucherinnen zu schützen, verhängte die Polizei vorerst eine Infosperre, bei wem es sich um den laut Pressestelle sehr bekannten Entertainer handelt.

Kärnten. Eine 76 Jahre alte Seniorin aus Deutschland lernte im Jänner 2024 den bislang unbekannten Betrüger kennen, der sich mit der Identität eines bekannten österreichischen Entertainers ausgab.

Der angebliche Superstar schrieb der schwer verliebten Oma, dass er finanzielle Probleme habe und Hilfe brauche. Das Fan-Girl übermittelte dem Betrüger Geld in Form von Gutscheincodes und Geschenkkarten. Daraus entstand schließlich ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Nach fast zwei Jahren intensiven Chattens hielt es die 76-Jährige nicht mehr aus und kündigte ihre Wohnung in Deutschland. Anschließend brachte sie ihren gesamten Hausrat mit einem Speditionsunternehmen nach Österreich, um beim Entertainer einzuziehen. Dann der große Schock sowohl bei der Deutschen als auch bei dem Entertainer: Die liebestolle Oma stand plötzlich mit Sack und Pack vor der Haustür des Austro-Stars aus dem Bezirk Spittal an der Drau und läutete. Der Entertainer öffnete und stellte klar, dass er ihr nie geschrieben hatte und dass sie auf einen Betrüger reingefallen war.

Mit gebrochenem Herzen zeigte das Opfer schließlich den Online-Betrug bei der Kärntner Polizei an. Die Ermittlungen laufen.

