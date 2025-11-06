Lenker (54) krachte mit Auto gegen Hausmauer: schwer verletzt

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall erlitt ein 54-Jähriger schwere Verletzungen.

Stmk. Der Horror-Crash ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag in Fohnsdorf im Bezirk Murtal. Kurz vor 3 Uhr war ein Autofahrer (54) auf der Hetzendorferstraße (L516) unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam.

© FF Hetzendorf

Daraufhin krachte er mit seinem Auto frontal gegen ein Wohnhaus. Der schwer verletzte Lenker wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde von der alarmierten Feuerwehr aus dem Wrack befreit und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Außenfassade des Wohnhauses wurde beschädigt.