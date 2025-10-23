Alles zu oe24VIP
Finger in Dose eingeklemmt: Mann landete im Spital
Bei Pfandrückgabe

Finger in Dose eingeklemmt: Mann landete im Spital

23.10.25, 15:12
Unfall bei Rückgabe einer Pfandverpackung - Mann ins Krankenhaus gebracht.

NÖ. Wegen eines in einer Getränkedose eingeklemmten Fingers sind Rettung und Feuerwehr Donnerstagmittag in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) alarmiert worden. Zu dem Unfall kam es bei der Rückgabe einer Pfandverpackung in einem Supermarkt. Mittels Seitenschneider konnte der Finger aus der Dose befreit werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung und transportierte den Mann ins Krankenhaus.

Finger in Dose eingeklemmt: Mann landete im Spital
Da der Code von der Rücknahmeeinheit nicht gelesen werden konnte, wollte ein Kunde den Angaben zufolge von innen die Dellen ausdrücken. "Ein maschinelles Zusammendrücken hatte anschließend zur Folge, dass der Zeigefinger in der Dose eingeklemmt wurde", hieß es. Das Rote Kreuz forderte die Feuerwehr zur Unterstützung an. Binnen weniger Minuten konnte der Finger befreit werden. "Es war mit Sicherheit einer der kuriosesten Einsätze der letzten Jahre", meinte Feuerwehrkommandant Thomas Rauch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

