Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Wiener randalierte und bedrohte Ex-Freundin
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Festnahme

Wiener randalierte und bedrohte Ex-Freundin

23.10.25, 12:07
Teilen

Ein 50-Jähriger, der seiner Ex-Lebensgefährtin einfach keine Ruhe ließ, wurde von der Wiener Polizei verhaftet.

Wien. Einen Tag nachdem ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgelaufen war, suchte ein 50-Jähriger am Mittwochabend gegen 20 Uhr die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin (52) in Wien-Hietzing auf. Der Wiener soll heftig gegen die Wohnungstüre geschlagen und die 52-Jährige schreiend aufgefordert haben, zu öffnen.

Als die verängstigte Frau die Tür nicht öffnete, soll der rabiate Wiener sie mit dem Umbringen bedroht haben. Das Opfer alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Wenig später nahmen die Beamten den 50-Jährigen im Innenhof des Mehrparteienhauses fest. Gegen ihn wurde erneut ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach seiner Vernehmung wurde der Verdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden