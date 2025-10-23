Wiener randalierte und bedrohte Ex-Freundin

Ein 50-Jähriger, der seiner Ex-Lebensgefährtin einfach keine Ruhe ließ, wurde von der Wiener Polizei verhaftet.

Wien. Einen Tag nachdem ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgelaufen war, suchte ein 50-Jähriger am Mittwochabend gegen 20 Uhr die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin (52) in Wien-Hietzing auf. Der Wiener soll heftig gegen die Wohnungstüre geschlagen und die 52-Jährige schreiend aufgefordert haben, zu öffnen.

Als die verängstigte Frau die Tür nicht öffnete, soll der rabiate Wiener sie mit dem Umbringen bedroht haben. Das Opfer alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Wenig später nahmen die Beamten den 50-Jährigen im Innenhof des Mehrparteienhauses fest. Gegen ihn wurde erneut ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach seiner Vernehmung wurde der Verdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.