Polizeihund "Chase" stellte Einbrecher

Tierischer Einsatz: Der Polizeidiensthund Chase hatte den richtigen "Riecher" und konnte einem Einbrecher (29) das Handwerk legen.

Wien. Ein 29-jähriger Slowake brach am Mittwochabend gegen 17 Uhr in ein Kleingartenhaus in der Leopoldstadt ein. Durch eine Videokamera wurde der abwesende Hausbesitzer alarmiert, der daraufhin sofort die Polizei verständigte.

Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt durchsuchten das aufgebrochene Haus gemeinsam mit Kollegen der Polizeidiensthundeeinheit. Im Zuge der Durchsuchung schlug der Diensthund „Chase“ vor einem Kasten an. Dort konnte – gut versteckt unter einem Kleiderhaufen – der mutmaßliche Einbrecher aufgefunden und festgenommen werden.

Bei dem 29-Jährigen stellten die Beamten einen Seitenschneider sowie eine geringe Menge Crystal Meth sicher. Aus einer Handkasse fehlten laut dem Hausbesitzer rund zwölf Euro Bargeld, das jedoch nicht mehr aufgefunden werden konnte.

Der Slowake gab in seiner Vernehmung an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.