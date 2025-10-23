Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Polizeihund "Chase" stellte Einbrecher
© LPD Wien

Festnahme

Polizeihund "Chase" stellte Einbrecher

23.10.25, 11:43
Teilen

Tierischer Einsatz: Der Polizeidiensthund Chase hatte den richtigen "Riecher" und konnte einem Einbrecher (29) das Handwerk legen.

Wien. Ein 29-jähriger Slowake brach am Mittwochabend gegen 17 Uhr in ein Kleingartenhaus in der Leopoldstadt ein. Durch eine Videokamera wurde der abwesende Hausbesitzer alarmiert, der daraufhin sofort die Polizei verständigte.

Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt durchsuchten das aufgebrochene Haus gemeinsam mit Kollegen der Polizeidiensthundeeinheit. Im Zuge der Durchsuchung schlug der Diensthund „Chase“ vor einem Kasten an. Dort konnte – gut versteckt unter einem Kleiderhaufen – der mutmaßliche Einbrecher aufgefunden und festgenommen werden.

Bei dem 29-Jährigen stellten die Beamten einen Seitenschneider sowie eine geringe Menge Crystal Meth sicher. Aus einer Handkasse fehlten laut dem Hausbesitzer rund zwölf Euro Bargeld, das jedoch nicht mehr aufgefunden werden konnte.

Der Slowake gab in seiner Vernehmung an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden