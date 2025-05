"Kleinod am Ring" öffnet Schanigarten

Ein neues Lokal am Ring bietet entspannten Genuss mit Stil an einer prominenten Adresse.

"Kleinod am Ring" nnent sich eine neue Freiluft-Location an der Wiener Prachtstraße, die mit neuem Schanigarten lockt. Maritimes Design und eine leichte Sommerkarte erwarten die Gäste.

Genuss, Drinks und Musik auf einem Sonnendeck

Das Schwesterlokal "Kleinod Stadtgarten" im Stadtpark pausiert derweil .Erst kürzlich haben die „KLEINOD“-Masterminds Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Scheiber und David Schober gemeinsam mit Salar Gerami das jüngste Flottenmitglied vom Stapel gelassen, in dem klassische American Bar, Tanzbar und ansprechende Kulinarik vereint sind.

Jetzt legt das „Kleinod am Ring“ in die Sommersaison ab und öffnet das Sonnendeck, auf dem sich das elegante maritime Design aus der Feder von Yacht-Designer Ben Julian Toth fortsetzt. Beeindruckende 14 Kubikmeter Räuchereiche wurden verarbeitet, um die neue Open-Air-Location an der historischen Prachtstraße zu gestalten, die weit mehr als ein klassischer Gastgarten sein soll. Das merken die Gäste , wenn sie über den edlen Fischgratboden zu einem der 170 Sitzplätze, die sich in vier Zonen über Ringstraße und Falkestraße erstrecken, flanieren. Für Erfrischung an heißen Sommertagen sorgen nicht nur die leichte sommerliche Küche von Küchenchef Felix Albiez und die mehrfach prämierten Drinks der „Kleinod“-Crew, sondern auch eine Wasserdampfanlage.

Leichte Gerichte für pulsierende Abende

„Das neue Sonnendeck im ‚Kleinod am Ring‘ knüpft an die Erfolgsgeschichte des ‚Kleinod Stadtgarten‘ an und setzt das mondäne Yacht-Design nahtlos ins Freie fort. Bei leichten Gerichten von Küchenchef Felix Albiez klingt der Tag entspannt aus und geht in einen pulsierenden Abend über. Direkt am historischen Prachtboulevard gelegen, lädt das Sonnendeck diesen Sommer zu abendlichen Genuss-Kreuzfahrten“, fasst David Schober das. Konzept zusammen.