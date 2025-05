Josefstadt bekommt neue Ladezonen

Besondere Ladezonen vereinfachen für alle das Anhalten in der begrünten Josefstädter Straße

Bei der Begrünung der Josefstädter Straße voriges Jahr wurden zwar 15 Bäume gesetzt aber auch wie Gewerbetreibende erzählten (oe24 berichtete) um die 100 Parkplätze vernichtet. Die Geschäftsleute befürchteten Einbußen, weil Kunden und Lieferanten nicht einmal mehr zum Laden anhalten konnten.

Wirtschaftskammer sorgte für eine gerechte Lösung

Die Wirtschaftskammer nahm sich nun offenbar des Problems an und entwickelte eine neue Art der Ladezone, die sowohl von gewerblichen und privaten Lenkern genützt werden kann. In, der Josefstädterstraße gibt es nun drei solcher "Grätzlladezonen". Lenker dürfen im Parkverbot der Ladezone zu Lieferzwecken oder für andere kurze Besorgungen für maximal 10 Minuten oder für die Dauer des Ladevorgangs halten. Dafür ist ein Kurzparkschein erforderlich.

Dies ist aber nicht die einzige Neuerung einer Grätzl-Ladezone: Ihr zugrunde liegt ein Ladezonen-Rechner, der von der Wirtschaftskammer Wien und der TU Wien entwickelt wurde. Ein Algorithmus berechnet anhand der jeweiligen Umgebung, wo exakt und in welcher Länge eine Ladezone benötigt wird.

Ein Sprecher der WKW erklärt das Modell: „Bisher musste jede einzelne Ladezone von einem Betrieb beantragt werden und durfte nur von Gewerbetreibenden benutzt werden. Dies hat teilweise zu einem Fleckerlteppich mit zahlreichen einzelnen Ladezonen in kurzem Abstand zueinander geführt“- und das soll nun vorbei sein

Josefstädter Straße erhält Neuerung als erster Straßenzug Wiens

Josefstädterstraße hat mehr Bäume bekommen. © Grüne Wien ×

Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) dazu: „Die gerechte, sichere und weitsichtige Nutzung des begrenzten öffentlichen Raums ist uns ein zentrales politisches Anliegen. Mit den neuen Grätzl-Ladezonen gehen wir in der Josefstadt einen wichtigen Schritt in Richtung zeitgemäßer Verkehrspolitik. Damit entlasten wir sowohl die lokale Wirtschaft als auch die Anwohner*innen – mit einer einfachen, aber äußerst wirkungsvollen Maßnahme.“

Grätzl-Ladezonen dürfen von Montag bis Freitag (werktags) von 07.00 bis 19.00 Uhr und Samstag (werktags) von 07.00 bis 13.00 Uhr verwendet werden. Außerhalb dieser Zeiten kann die Zone unter Berücksichtigung der Kurzparkzonenregelung zum Parken genutzt werden. Die ersten drei Grätzl-Ladezonen befinden sich nun in der Josefstädter Straße auf Höhe der Hausnummern 30, 57 und 65. Weitere Zonen sind bereits sowohl im 8. Bezirk als auch in weiteren Bezirken in Planung.