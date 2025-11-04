ORF-Anchor Armin Wolf macht den "Vogel" und sorgt für Lacher

ORF-Moderator Armin Wolf sorgte in der ZiB2 für Aufsehen, als er sich live im Studio an einem skurrilen TikTok-Trend versuchte: dem sogenannten "Bird-Trend".

Bei diesem neuen TikTok-Trend posieren Menschen so, dass es aussieht, als säße ein kleiner Vogel auf dem Arm einer anderen Person oder auf einem Tisch – eine optische Täuschung, die durch geschickte Körperhaltung und versteckte Beine entsteht. Auf TikTok sorgt das Phänomen derzeit für Millionen Klicks.

Wolf kündigte den Trend am Ende der Nachrichtensendung mit ironischem Unterton an: "Zum Abschluss dieser Sendung haben wir noch ganz schnell eine neue Folge der beliebten Serie: Was Menschen nicht alles lieber tun, als arbeiten. Auf TikTok gibt es nämlich neuerdings den Bird-Trend."

Wolf: "Menschen lassen sich wie Vögel filmen"

Dann erklärt der ORF-Anchor den neuen Trend: "Menschen lassen sich wie Vögel filmen. Das sieht nicht nur ziemlich lustig aus, sondern auf den ersten Blick fragt man sich auch, wie das eigentlich geht. Aber auch das erfährt man praktischerweise auf TikTok. Es gibt auch schon den 'Wie filmt man ein Bird-Trend-Video?'-Erklärvideo-Trend. "

Das Bild schaltet nach den Videobeiträgen wieder ins Studio und zu sehen ist Armin Wolf bei der "Vogel"-Einlage am Studiotisch. Er sagt dazu: "Wenn das richtig gemacht wird, dann sieht es in etwa so aus."