Zum ersten Mal gibt es ein Foto jener Frau, die HC Strache und Johann Gudenus vorgaukelte, eine Oligarchennichte zu sein.

Beinahe täglich gibt es neue Entwicklungen rund um die Ibiza-Affäre. Nach ersten Festnahmen und Dutzenden Einvernahmen gibt es nun das erste Foto jener Frau, die im skandalträchtigen Video die vermeintliche Oligarchennichte spielte. "Ist die schoaf", sagte Heinz-Christian Strache im Clip zu seinem Parteifreund Johann Gudenus. Ein Zitat, das ihn auch nach dem Skandal noch lang verfolgen sollte.

"EU-Infothek" veröffentlichte nun ein Foto der Frau und "lädt diese Dame gerne zu einem ausführlichen Interview ein - sie braucht sich nur zu melden", steht im Bericht. Dass die Unbekannte dieses Angebot auch annehmen wird, bleibt allerdings zu bezweifeln.

© EU-Infothek

Intensive Ermittlungen

Indes gehen die Ermittlungen rund um die Ibiza-Affäre weiter. Die Liste jener prominenten Österreicher, die zum Polit-Thriller um die Herstellung und den Verkauf des Ibiza-Videos mit den Kriminalisten gesprochen haben, ist bereits ziemlich lang: Nach Niko Kern, dem Sohn des früheren SPÖ-Kanzlers, und nach den Befragungen von Polit-Lobbyisten mit Nähe zum LIF, zu den Neos, zur ÖVP und SPÖ hatte jetzt auch Stefan Petzner einen Gesprächstermin mit der „Soko Ibiza“ des Bundeskriminalamts, die sich „Soko Tape“ nennt.

© HELMUT FOHRINGER

Semifinale. Petzner hat heuer als „Dancing Star“ auf der ORF-Bühne das Publikum polarisiert und kam bei der zwölften Staffel ins Semifinale und auf Platz 4.

© APA/HERBERT NEUBAUER Stefan Petzner und Tänzerin Roswitha Wieland

Zeuge. „Die wollten von mir wissen, ob ich vor dem 17. Mai Teile des Ibiza-Videos gesehen habe, oder ob ich zu den Hintermännern oder Finanziers etwas sagen könnte“, blieb der Politikberater gelassen. Er wüsste nämlich „gar nix“ darüber. Der gut vernetzte Stefan Petzner zu ÖSTERREICH: „Ich habe aber gerne geholfen.“

Auch Ibiza-Journalisten befragt

Neben Petzner wurden auch jene beiden deutschen Journalisten befragt, die die Ibiza-Story veröffentlichten. Bastian Obermayer und Frederik Obermaier von der "Süddeutschen Zeitung" waren am Montag im Rahmen eines Vortrags im Audimax an der Uni Wien zu Gast in der Hauptstadt. Diese Chance nutzte auch die Polizei. Viel verraten konnten die beiden Journalisten freilich nicht. Sie berufen sich weiterhin auf den Quellenschutz.

© APA-FOTO: BARBARA GINDL Stefan Petzner und Jörg Haider

Auftrag. Im Gesamtkontext interessant: Die Ermittler vernehmen offenbar zahlreiche Polit-Lobbyisten, die in Wien tätig sind. Somit wird noch immer nicht ausgeschlossen, dass eine politische Partei oder parteinahe Täter das Ibiza-Video in Auftrag gegeben oder finanziert haben.