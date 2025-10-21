1. Staatsbesuch seit 28 Jahren: Deutscher Bundespräsident bei VdB

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Wien ist. Es ist aber sein erster echter Staatsbesuch in Österreich.

Ein Staatsbesuch ist die höchste Form der diplomatischen Wertschätzung zweier Staaten und klar definiert. Die Ehre ist ausschließlich den jeweiligen Staatsoberhäuptern vorbehalten.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Der letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten liegt mittlerweile 28 Jahre zurück. Steinmeier war allerdings etwa bereits im Juli 2017 - wenige Monate nach seinem Amtsantritt - in Wien zu Gast. Damals allerdings zu einem "offiziellen Arbeitsbesuch", also kein Staatsbesuch.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Der heutige Empfang mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer war von Regen geprägt. Nach einem Gespräch der beiden Staatsoberhäupter wird es um 12.30 Uhr ein gemeinsames Pressestatement geben. Für Steinmeier stehen zudem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Tagesprogramm.

Steinmeier ist bis 23. Oktober in Österreich. Auch in Tirol wird der deutsche Bundespräsident im Rahmen seines Besuchs vorbeischauen.