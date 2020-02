Anschober: "Aufschrei" in der Pflege

Anschober hofft durch den Bericht jetzt auf „Rückenwind“ für seine geplanten Reformen.

Wien. Der aktuelle Rechnungshof zur Pflegesituation in Österreich hat es in sich: 7,9 Milliarden Euro geben wir jedes Jahr für die Pflege aus, das Angebot müsse mit steigender Lebenserwartung deutlich gesteigert werden, in den Ländern gibt es keine einheitlichen Standards.

Für den grünen Gesundheitsminister Rudi Anschober ist der Bericht ein „170-seitiger Aufschrei“. Doch Anschober erhofft sich dadurch auch Rückenwind für die von ihm geplanten Reformen im Pflege­bereich.