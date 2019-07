Armin Wolf antwortet empörtem Zuschauer

"ZiB 2"-Moderator Armin Wolf polarisiert die Zuschauer wie wohl kein anderer Moderator. Während viele seine Interviewführung schätzen, finden ihn andere arrogant und zu wenig unparteiisch. Vor allem auch FPÖ-Politiker beschweren sich immer wieder über Wolf und stellen ihn ins linke Eck.

Begriff „Inquisition“

Dabei bekommt der gebürtige Innsbrucker auch immer wieder Mails von empörten Zuschauern. So auch nach dem Interview mit FPÖ-Chef Norbert Hofer. Eine solche Zusendung veröffentlichte Wolf nun auf Twitter – inklusive seiner Antwort. „Habe Ihnen nun schon lange nicht mehr geschrieben, sehr geehrter Hr. Dr. Wolf, aber die Inquisition, wie Sie mit FPÖ-Politikern verfahren, finde ich dennoch immer noch zum Kotzen“, schreibt der empörte Zuseher nach dem Interview mit FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Wolf stört sich dabei vor allem am Begriff „Inquisition“ und antwortet dem Zuseher. „Ich würde Ihnen empfehlen, mal kurz den Begriff 'Inquisition' zu googeln“, so der ORF-Star. „Im Gegensatz zur Inquisition kommen alle 'ZiB 2'-Studiogäste freiwillig, sie werden nicht gefoltert, sie können antworten, was sie möchten, die Befragung jederzeit von sich aus beenden, wenn sie das möchten, und sämtliche Gäste, die ich in 17 Jahren interviewt habe, haben das Studio unverletzt und gesund verlassen. Niemand wurde danach in eine Zelle gebracht oder hingerichtet. Dass Sie offenbar einen schlechten Magen haben, bitte ich nicht mir anzulasten.“