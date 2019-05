Die Aufregung um das Interview mit Jan Böhmermann geht weiter. Der ORF-Kulturmontag hatte den deutschen Satiriker Jan Böhmermann, der für bewusste öffentlichkeitswirksame Provokationen bekannt ist, am Montag zum Interview geladen. In diesem spottete der Deutsche über den ORF – ob dieser bald zu „FPÖ-TV“ werde –, über Kanzler Sebastian Kurz als „32-jährigen Versicherungsverkäufer“ und „acht Millionen debile Österreicher“.

Die FPÖ echauffierte sich über das Interview. „Ich erwarte mir vom ORF-Generaldirektor eine klare Distanzierung von diesen untragbaren Beschimpfungen gegen die Österreicher“, ätzt FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky. Das Match FPÖ gegen ORF geht damit in die nächste Runde.

Böhmermann legt nach

Auf Twitter legte nun Jan Böhmermann nach und sorgt dabei erneut für eine unfassbare Provokation. "austria was für 1 ein autoritäres plumpsklo", schreibt der Satiriker und postet dazu Screenshots von Postings, in denen eine Sammelklage gegen den Deutschen gefordert wird.

austria was für 1 ein autoritäres plumpsklo pic.twitter.com/c4ZBRXCc4n — Jan Böhmermann ???????????? (@janboehm) May 8, 2019

ORF erklärt Distanzierung als "übliches Vorgehen"

Im Anschluss an das Interview erklärte Kulturmontag-Moderatorin Clarissa Stadler: „Der ORF distanziert sich von den provokanten und ­politischen Äußerungen Böhmermanns.“ Eine Distan­zierung, die in Österreich und Deutschland nun wie­derum Spott und Sorge auslöst: Während die prominente ARD-Moderatorin Anne Will etwa ironisch twitterte: „Distanzierung im Asnschluss (Anmerkung: In seiner Ausstellung schreibt auch Böhmermann Anschluss bewusst falsch). Besser geht’s gar nicht“, sieht Reporter ohne Grenzen erneut Gefahren für die Pressefreiheit in Österreich durch die „Selbstzensur“.

Im ORF erklärt man ­ÖSTERREICH, dass solche Distanzierungen „üblich“ seien und auch bei Veranstaltungen, die übertragen werden, „immer wieder vor­kommen“. Böhmermann hatte mit seinem „acht Millionen Debile“ übrigens ein Thomas-Bernhard-Zitat abgewandelt. Ein einstiger Lieblingsgegner der FPÖ.

Böhmermanns "Provokation"