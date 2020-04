Bombendrohung gegen VdB-Büro: Täter forderte auch Geld

In der Mail wurde nicht nur mit einem versteckten Sprengsatz gedroht, sondern auch die Forderung nach Geld gestellt.

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Großeinsatz am Ballhausplatz. Wie ÖSTERREICH erfuhr, ging um kurz vor 15 Uhr via E-Mail eine Bombendrohung gegen die Präsidentschaftskanzlei ein. Man nehme diese Drohung sehr ernst, heißt es aus der Hofburg. Der Bereich vor dem Kanzleramt und der Hofburg wurde großräumig abgesperrt. Dutzende Polizisten mit Schutzmasken gingen der Drohung nach. Mehrere Spürhunde, sowie Beamte der WEGA und der Landesverfassungsschutz Wien sind vor Ort.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Hofburg im Zuge dessen evakuiert. Laut ÖSTERREICH-Informationen wird in der Drohmail nicht nur von einem nicht leicht zu findenden Sprengstoff die Rede, sondern auch die Forderung nach Geld gestellt.