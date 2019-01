EU-Wahl: FPÖ brutal gegen Karas

Wien. Die FPÖ veranstaltete am Samstag ihr traditionelles Neujahrstreffen – heuer in der Messe Wien, wo sich bei Frühschoppen-Stimmung rund 4.000 Anhänger versammelten, um die gewohnt deftigen Reden der Parteispitzen zu hören. Die Blauen nutzten die Veranstaltung für den Start in einen brutalen EU-Wahlkampf.

Vilimsky: "Blauer Fehde-Handschuh" für Karas

Dass die ÖVP just gestern Othmar Karas als ihren EU-Spitzenkandidaten verkündete (siehe links), kam der FPÖ gerade recht: FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky schoss sich gleich voll auf Karas ein. „Lieber Othmar Karas, ich ­werfe Ihnen heute den blauen Fehdehandschuh ins Gesicht, in politischer Art“, ging Vilimsky, der die FPÖ in die EU-Wahl am 26. Mai führen wird, auf Angriffsmodus. Er sei „Feind dieser alten und uralten Schwarzen, die sich am liebsten mit den Sozialisten ins Bett legen wollen“, polterte Vilimsky: Genau so einer sei Karas.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ging im Anschluss gegen die SPÖ in die Vollen. Man werde bei der EU-Wahl „die Sozialisten auf den dritten Platz verweisen“, so Strache. Auch bei der Wien-Wahl 2020 ist die SPÖ klarer Hauptgegner: „Wien gehört den Wienerinnen und Wienern, aber sicher nicht den Sozialisten.“ Nachsatz: „Es steht bei mir der Vize vor dem Kanzler, das nächste Mal soll der Kanzler davorstehen“.

Lugner bei FPÖ-Treffen. Überraschungsgast des FPÖ-Treffens war übrigens Richard Lugner – der mit Ursula Stenzel am Tisch saß.

Wirbel um Hitler-Gruß bei FP-Treffen

Das Video eines FP-­Anhängers beim Hitler-Gruß sorgt derzeit für Aufregung. Die Seite „FPÖ-Fails“ stellte die brisante Aufnahme auf ihre Facebook-Seite. Der Verfassungsschutz (BVT) prüft jetzt das Video. Die FPÖ dementiert bereits in einer ersten Stellungnahme gegenüber oe24, dass es sich um einen Hitler-Gruß handelte. Besagter Mann aus dem Video habe lediglich einen "Herbert" gegrüßt.