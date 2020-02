'Wir haben die Tore geöffnet' - Bereits 18.000 Flüchtlinge an türkischen Grenzen zur EU.

Hunderte Migranten versuchten in der Nacht auf Samstag die Grenzzäune am griechisch-türkischen Grenzübergang Pazarkule bei Edirne zu stürmen, die Griechen feuerten in ihrer "Abwehrschlacht" Tränengasgranaten in die Menge und stoppten diesen ersten Ansturm. Die Flüchtlinge sammeln sich aber weiter im Niemandsland, auch an der bulgarischen Grenze sollen Durchbruchsversuche geplant sein. Die bulgarische Regierung mobilisierte weitere 1000 Grenzsoldaten und schickte sie an die Südgrenze.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Die neue gewaltige Migranten-Welle wurde durch eine Weitergabe inoffizieller Pläne der türkischen Regierung verursacht: So ist durchgesickert, dass Erdogan bis zu 3,6 Millionen Flüchtlinge, die sich aktuell in der Türkei aufhalten, Richtung Zentraleuropa weiterschicken möchte.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Der Hintergrund: Damit soll eine Parteinahme der EU und der NATO in seinem Konflikt mit Russland und der syrischen Armee erzwungen werden. Nun schenkten Tausende Migranten der Ankündigung Glauben, dass die Türkei sie weiter Richtung Greichenland und EU ziehen lässt und belagern die Grenzen Griechenland und Bulgariens.

© Getty Images

© Getty Images

Türkei lässt Grenzen zur EU für Flüchtlinge offen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will ungeachtet der Vereinbarungen mit der EU Flüchtlinge die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien passieren lassen. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte Erdogan am Samstag in Istanbul und warf der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt gehalten zu haben.

Laut Erdogan sind seit Freitag bereits 18.000 Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur EU gekommen.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images