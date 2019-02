Hass-Tiraden gegen Lena Jäger

Identitären-Chef Martin Sellner machte auf YouTube Stimmung gegen Lena Jäger.

Provokanter Halbsatz löste Hass-Tiraden aus

Auslöser für diese Hass-Tiraden auf Facebook soll ein provokanter Halbsatz sein, den Jäger in der Diskussion auf oe24.TV von sich gab: Bezogen auf das Argument der "importierten Gewalt gegen Frauen" merkte Jäger nämlich an, dass Deutschland weitaus mehr Flüchtlinge aufgenommen habe, es aber nur halb so viele Frauenmorde gäbe. Genaue und länderübergreifend vergleichbare Statistiken in diesem Bereich sind allerdings schwer zu finden.

Video zum Thema Fellner! Live: Lena Jäger vs. Marcus Franz Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Sellner im Video: "Unfassbare Beleidigung"

Martin Sellner, Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung, zeigt sich empört über die Aussage Jägers: So sei es "eine Frechheit", dass "diese Person es wagt", so etwas zu behaupten. Sellner hoffe, dass sich die Österreicher diese "unfassbare Beleidigung" nicht gefallen lassen.

Seit Samstag - an diesem Tag ging das Video online - hagelt es Hassnachrichten für Jäger. Auf die Aussagen im Video stürzten sich nun Gegner Jägers. Es erreichen sie seitdem zahlreiche Hassnachrichten auf Facebook, in denen sie persönlich angegriffen wird. Niemand sei an einem sachlichen und vor allem thematischen Auseinandersetzung interessiert.

Erstmals rechtliche Schritte ergreifen

Jäger sei Anfeindungen gewohnt, allerdings seien diese noch nie so extrem ausgefallen, weshalb sie nun erstmalig rechtliche Schritte ergreifen müsse.