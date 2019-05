Internet rätselt: Liegt Koks auf dem Tisch?

Im Internet gibt es derzeit kein anderes Thema: Der "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" haben am Freitag ein Video veröffentlicht, das Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) offenbar vor der Nationalratswahl 2017 bei einem Gespräch auf Ibiza mit einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen zeigt.

Laut den Medienberichten soll die vermeintliche Oligarchennichte den FPÖ-Spitzenpolitikern erzählt haben, rund eine Viertelmilliarde Euro in Österreich investieren zu wollen. Sie deutete mehrmals an, dass es sich um Schwarzgeld handeln könnte. Trotzdem blieben Parteichef Heinz-Christian Strache und Klubchef Johann Gudenus gut sechs Stunden bei dem Treffen sitzen und diskutierten über Anlagemöglichkeiten in Österreich.

Das Treffen sei offensichtlich als Falle für die FPÖ-Politiker organisiert worden, hieß es in "SZ" (http://go.apa.at/kfvR2Sf9) und "Spiegel" (http://go.apa.at/O6KTmgsb). Ein Szenario, das die Runde auslotete, war die damals vermeintlich angedachte Übernahme der "Kronen Zeitung" durch die Frau. "Wenn sie die Kronen Zeitung übernimmt drei Wochen vor der Wahl und uns zum Platz eins bringt, dann können wir über alles reden", sagte Strache der Frau laut den Videoaufnahmen.

Das Netz rätselt: Liegt Koks auf Straches Tisch?

Strache-Skandal: So reagiert das Netz

Wann distanzieren sich Strache und Gudenus endlich von Strache und Gudenus und klären die Ibiza-Geschichte mit einem Parteiausschluss für Strache und Gudenus? — herr sonnenschein (@zarkojank) 17. Mai 2019

Sartre hätte nach #strachevideo sicher das gesagt: "Der Rechtsextremismus lebt davon, dass sie von Anständigen nicht für möglich gehalten wird“



Brauchen wir unbedingt Videos, Fotos und Beweismittel, um das wahre Gesicht dieser Gesinnung zu zeigen?#strachevideo #strache — Berîvan Aslan (@Berivan_Aslan_) 17. Mai 2019

Der Inhalt dieser Sticks wird Österreich heute bewegen: Im Wahlkampfsommer 2017 versprach HC Strache einer angeblichen russischen Multimillionärin staatliche Aufträge, wenn sie die @krone_at kauft & ihn vor der Wahl „pusht“. Es war eine Falle. Wir haben die Videos. #Strachevideo pic.twitter.com/d5FCbtbqDp — Bastian Obermayer (@b_obermayer) 17. Mai 2019