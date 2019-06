Jetzt fix: Philippa Strache kandidiert für FPÖ

Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, ist Philippa Strache am Freitag als Dritte der Wien-Liste als Kandidatin für die Nationalratswahl beschlossen worden. Diese Entscheidung wurde im Landesvorstand in der FP-Landeszentrale fixiert. Als Spitzenkandidatin wird FP-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch und an Platz zwei Justizsprecher Harald Stefan gereiht.

"Sie freue sich diese Aufgabe anzunehmen und will sich im Nationalrat verstärkt im Bereich Tierschutz und Familie einsetzen", erklärte Wiener FP-Chef Dominik Nepp. Von einem Tauschhandel will er nicht sprechen. "Es gibt keinen Tauschhandel", so Nepp.

Nationalrat & Wien-Wahl statt Brüssel

Für das Familieneinkommen ist jetzt also Philippa zuständig - zumindest vorerst. Wie bereits zuvor durchgesickert ist, soll nämlich der zurückgetretene Heinz-Christian Strache für die Wien-Wahl 2020 ein Thema sein. Dazu wird es aber erst am Montag konkretere Informationen geben, hieß es von Insidern. Das EU-Mandat dürfte damit vom Tisch sein. Höchstwahrscheinlich wird er sein Brüssel-Mandat nicht annehmen.