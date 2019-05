Wer als US-Tourist in Österreich seinen Pass verliert, der kann sich jetzt an eine der 195 heimischen McDonald‘s-Filialen wenden. Die Burger-Läden sind ab morgen eine Art Außenstelle der US-Botschaft in Wien – Botschafter Trevor Traina und McDonald‘s-Österreich-Chefin Isabelle Kuster schlossen die ungewöhnliche Partnerschaft, mit der Touristen Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit der Botschaft erhalten. Einen Gratis Big Mac gibt es für sie aber nicht...