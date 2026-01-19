Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Pkw durchbrach die Leitplanke
© fotokerschi

Durch Leitplanke

Im Haselgraben: Pkw stürzte über Steinmauer

19.01.26, 09:49 | Aktualisiert: 19.01.26, 10:58
Teilen

Das Wrack musste mit Kran geborgen werden. 

Kirchschlag. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntagabend im Haselgraben auf dem Weg nach Kirchschlag (Bez. Urfahr-Umgebung) auf der B126 ereignet.  Ein Pkw durchbrach die Leitschiene und stürzte über eine rund sechs Meter hohe Steinmauer in eine Böschung. Der Lenker konnte sich noch selbst aus den Wrack retten und auch noch selbst die Böschung raufkraxeln. 

Es dürfte auch ein zweiter Pkw in den Unfall involviert gewesen sein. Die Fahrzeuge dürften sich an der Beifahrerseite gestreift haben. Der Zweitbeteiligte konnte sein Fahrzeug am Seitenstreifen anhalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden