Im Haselgraben: Pkw stürzte über Steinmauer

Das Wrack musste mit Kran geborgen werden.

Kirchschlag. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntagabend im Haselgraben auf dem Weg nach Kirchschlag (Bez. Urfahr-Umgebung) auf der B126 ereignet. Ein Pkw durchbrach die Leitschiene und stürzte über eine rund sechs Meter hohe Steinmauer in eine Böschung. Der Lenker konnte sich noch selbst aus den Wrack retten und auch noch selbst die Böschung raufkraxeln.

Es dürfte auch ein zweiter Pkw in den Unfall involviert gewesen sein. Die Fahrzeuge dürften sich an der Beifahrerseite gestreift haben. Der Zweitbeteiligte konnte sein Fahrzeug am Seitenstreifen anhalten.