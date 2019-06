Kern zu Rendi: 'Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer'

Ex-SPÖ-Chef Christian Kern geht auf Distanz zu seiner Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner und gibt der Partei wenig Chancen bei der bevorstehenden Nationalratswahl. "Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer", sagte der Altkanzler in der "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe).

Aufhorchen ließ Kern mit der Aussage, dass er das letzte Mal bei der Amtsübergabe mit (der von ihm ursprünglich forcierten) Rendi-Wagner gesprochen habe und es keinen Kontakt zwischen ihnen gebe außer "gelegentlich ein Sms".

Der kurzzeitige SPÖ-Chef übte zudem indirekt Kritik an der Personalauswahl Rendi-Wagners. Zum Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda meinte er etwa: "Rendi-Wagner hat ihn ausgewählt. Damit ist er der Richtige." Und dass der Wiener Christian Deutsch Wahlkampfmanager wird, kommentierte Kern ziemlich deutlich mit den Worten: "Die Vorsitzende wird ihre Überlegungen haben. Auch wenn sie sich nicht jedem auf Anhieb erschließen."

Die SPÖ kann nicht wieder zu ihren Wurzeln zurück, meint Kern. "Wer glaubt, dass die SPÖ wieder die große Arbeiterpartei werden kann, der verkennt die Realität. Die SPÖ muss meines Erachtens die bestimmende links-liberale Kraft sein, den das Rechts-Spektrum ist mit der ÖVP von Kurz und der FPÖ mehr als besetzt", sagt die ehemalige rote Spitze.

Mit dem Misstrauensantrag gegen die Regierung stimmt er mit den Roten überein. Das war absolut die richtige Entscheidung. "Die Regierung stand für all das, was aus der SPÖ-Sicht der falsche Weg ist."

Dass die Partei ihre Entscheidung aber nicht wirklich den Wählern gegenüber begründen konnte, sieht auch Kern ein. Er erinnert sich an das damalige ZiB2-Interview von Rendi-Wagner am Abend der EU-Wahl. "Natürlich war der Auftritt der Parteigranden in finsterer Nacht optisch misslungen. Aber es geht doch um die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen", appelliert er.