Kanzler Sebastian Kurz hielt am Sonntagabend eine aufrüttelnde Rede im TV. "Wir müssen Österreich auf Notbetrieb herunterfahren", so der Kanzler.

„Die Ausbreitung des Corona-Virus trifft mit einer unglaublichen Härte. Wir müssen uns vor Augen führen, dass in Italien Sterbende wegen der Ansteckungsgefahr sich von ihren Angehörigen via Handy verabschieden müssen. Ich sage das nicht, um Ihnen Angst zu versetzen. Sondern weil ich täglich mit Menschen konfrontiert bin, die versuchen zu beschwichtigen", so ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz in seiner Rede am Sonntagabend.

Notbetrieb

"Noch haben wir die Chance, die Ausbreitung einzudämmen und Leben zu retten. Das gelingt nur, wenn wir unser Land auf Notbetrieb herunterfahren." Und weiter: "Auch die Bewegungsfreiheit muss eingeschränkt werden. Es gilt: Bleiben Sie zu Hause. Es gibt künftig nur drei Gründe das Haus zu verlassen: 1. Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist. 2. Dringend notwendige Besorgungen. 3. Anderen Menschen zu helfen", appelliert Kurz an die Österreicherinnen und Österreicher.

Abstand halten!

"Und natürlich, damit Ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt: Wenn Sie sich die Beine vertreten wollen, tun Sie das, aber tun Sie das alleine, oder nur mit den Menschen, mit denen Sie zusammenleben, Halten Sie zu allen anderen zumindest einen Meter Abstand", fordert der Kanzler.

Dass diese Maßnahmen eine enorme Auswirkung auf den Alltag im Land haben, sei sich Kurz bewusst: "Ich merke das ja in meiner eigenen Familie, dass das massive Einschränkungen sind. Aber sie sind notwendig und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Ihren Beitrag leisten. Ganz besonders möchte ich all jenen danken, die übermenschliches leisten und weiter tagtäglich ihren Dienst tun."

Kurz: "Wir tun das, um Leben zu retten"

Am Ende erinnerte er die Bürger auch noch daran, warum solch harte Maßnahmen ergriffen werden müssten: "Seien Sie sich immer bewusst: Warum machen wir das? Wir tun das, um Leben zu retten. Und je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Menschenleben retten wir", so Sebastian Kurz.