Nach Angebot: Pilz hält Tür zu den Grünen offen

Kommt es vor der nächsten Nationalratswahl zu einer Wiedervereinigung der Grünen mit der Pilz-Partei „Jetzt“? Der erfolgreiche grüne Bürgermeister von Innsbruck, Georg Willi, hatte sich mittelfristig für ein solches „Zusammengehen“ ausgesprochen. Und auch Peter Pilz hält die Tür im ÖSTERREICH-Gespräch offen: „Darüber habe ich über Silvester noch nicht nachgedacht“, sagt er. „Mein wichtigstes Projekt ist es, an einem Gegenblock zu Schwarz-Blau zu arbeiten. Da sind die Grünen herzlich eingeladen, mitzuarbeiten.“ Vorerst stehe die EU-Wahl mit getrennten Kandidaturen an. Was danach komme, werden man sehen.

Pilz bezeichnete Willi als „persönlichen Freund und Politiker, den ich sehr schätze“.