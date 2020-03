Nehammer: ''Silberstreifen am Horizont - bitte halten Sie durch''

Zielgruppen- & Antikörpertests

Jetzt will Anschober Zielgruppen testen und nicht mehr nur Verdachtsfälle. Auch Antikörpertests werden kommen, so Anschober. "Enorme Entwicklung was die Technik in dem Bereich betrifft", so Anschober. Diese Tests "sagen uns, du bist irgendwann mal infiziert worden und trägst Antikörper in dir", so Anschober. Diese Tests sollen zeigen, wie groß der Teil ist, der bereits immun ist.