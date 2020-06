Offenbar antisemitische Widmung von Strache aufgetaucht

Einem Medienbericht zufolge hat Strache in einer Widmung Juden offenbar als 'Gegner' und 'machtlüstern' bezeichnet.

HC Strache soll laut Medienbericht von Montagabend in einem antisemitischen Buch eine Widmung geschrieben haben, in der er Juden offenbar als "Gegner" und "machtlüstern" bezeichnet. Die "SZ" berichtet, dass die handschriftliche Widmung laut Gutachter zufolge es "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" Strache selbst war, der die antisemitische Äußerungen geschrieben hat.

Strache teilte der "SZ" über seinen Anwalt mit, er könne sich weder an das Buch noch an eine solche Widmung erinnern. Den Inhalt des Werkes würde er nicht kennen. Er würde sich aber "ohne Einschränkungen von dessen Aussagen distanzieren", wenn das Buch den von der SZ "skizzierten judenfeindlichen Gehalt aufweist". Judenfeindlichkeit lehne er "aus tiefer Überzeugung" ab.

Bei besagtem Buch handelt es sich um die "Jüdischen Bekenntnisse aus allen Zeiten und Ländern" des antisemitischen Autors Hans Jonak von Freyenwald. In der Originalausgabe ist es 1941 im nationalsozialistischen Stürmer-Verlag erschienen. Bei dem Buch mit der Widmung handelt es sich um einen Nachdruck aus dem Jahr 1992. "Das ist ein Werk für fanatische Antisemiten", sagt Wolfgang Benz, der frühere Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin, über die "Jüdischen Bekenntnisse" gegenüber "SZ".