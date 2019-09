Das Innenministerium hat einen Ermittler aus der Soko Ibiza abgezogen. "Wir haben herausgefunden, dass einer der Ermittler vor Beginn der Untersuchungen eine SMS an eine Person, die Gegenstand der Untersuchungen ist, geschickt hat", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitagabend der APA. Der Ermittler sei sofort abgezogen worden, da der Anschein von Befangenheit entstehen könnte.



Dazu, an wen die SMS geschickt wurde, gibt das Ministerium keine Auskunft. Dem Vernehmen nach stand die Kurznachricht nicht in Zusammenhang mit den Untersuchungen.

Bisher wurde eine Kooperation zwischen den Drahtziehern des Ibiza-Videos und dem Innenministerium immer stets verneint. Der Abzug des Ermittlers rückt dies nun freilich in ein anderes Licht. Wie ÖSTERREICH und die Recherche-Plattform „Fass ohne Boden“ schon am Dienstag berichteten, wurden zu den Hintermännern rund um eine Sicherheitsfirma neue Details bekannt.