Am Donnerstag streitete der Identitären-Chef Martin Sellner bei Fellner! LIVE auf oe24.TV noch jegliche Verbindungen zum nationalsozialistischen Gedankengut ab. Nun sorgt ein Polzeiprotokoll aus dem Jahr 2006 aber für Wirbel und beweist das Gegenteil. Darin werden Sellner nämlich neonazistische Aktionen vorgeworfen, bei denen er sogar als Rädelsführer aufgetreten sein soll.

Demnach hätte er mit einem Gleichaltrigen Plakate mit Hakenkreuzen auf die Außenmauer einer Synagoge in Baden bei Wien angebracht. Zudem wurden auch Sticker mit der Aufschrift "Legalisiert es" verwendet. Daraufhin folgte eine Anzeige der Sicherheitsbehörden bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Die Spuren führten die Ermittler direkt zu zwei Tatverdächtige. Einer davon war laut Bericht der mittlerweile Sprecher der Österreichischen Identitären, Martin Sellner, berichtet die "Kleine Zeitung".

Der zweite Verdächtige gab anschließend laut Protokoll an: "Als Martin Sellner und ich in den Medien Berichte über die Verurteilung von Irving (Anm.: David Irving, bekannter britischer Holocaust-Leugner) hörten, beschlossen wir irgendetwas zu machen." Anschließend hätten sich die beiden am Josefsplatz in Baden getroffen. Sellner zeigte ihm anschließend einen Aufkleber mit einem Hakenkreuz darauf. Und auch die "Legalisiert es"-Sticker habe Sellner mitgebracht. Beide zeigten sich im Zuge der Befragungen geständig. Aufgrund des Geständnisses und der gezeigten Reue, kam es außergerichtlich zu einer Einigung. Sellner musste anschließend 100 Stunden am jüdischen Friedhof in Baden Hilfsarbeiten verrichten.

Sellner erhielt Spende von Christchurch-Attentäter

Der Identitären-Chef gelangte in den letzten Wochen ins Visier der Justiz, nachdem der Attentäter des rechtsextremen Terroranschlags von Christchurch nur wenige Tage zuvor Sellner eine Spende in der Höhe von 1.500 Euro überwiesen hatte. Nach dem Attentat mit 50 Toten in einer Moschee in Neuseeland führte die Spur plötzlich nach Österreich. Gegen Sellner wurden wegen Terror-Verdachts Ermittlungen gestartet. Immer wieder betonte er mit dem Attentäter keinen Kontakt gehabt zu haben und jegliche Gewalt zu verurteilen. Er sah sich in dieser Causa selbst als Opfer und vermutet eine wahnwitzige Verschwörungstheorie dahinter.

Krach in der Regierung: Kurz entmachtet Kickl

Die neu aufgeflammte Debatte um die Identitären sorgt auch in der Regierung für einen Krach. Kanzler Sebastian Kurz sprach sich klar gegen die rechtsextreme Gruppierung aus und forderte die FPÖ auf sich eindeutig von dieser Bewegung zu distanzieren. Als erste Reaktion kündigte der Kanzler eine Änderung der Berichtspflicht an. Künftig sollen die Geheimdienste nicht nur an den Innenminister, sondern auch an Kanzler und Vizekanzler berichten. Das soll bereits vor dem Sommer ­umgesetzt werden, erklärte Kurz am Mittwoch nach dem Ministerrat. Am Donnerstag reagierte er auch auf die aufgedeckten Nazi-Aktionen von Sellner. "Die jüngsten Enthüllungen über den Chef der Identitären sind widerlich. Als österreichischer Bundeskanzler werde ich keine neonazistischen Umtriebe dulden. Wir müssen alle Formen von Extremismus entschieden bekämpfen, um den freien liberalen Rechtsstaat zu schützen", schreibt er auf Twitter.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache betonte am Mittwoch, dass er die Aufregung nicht verstehe – Identitäre hätten ein Funktionsverbot in der FPÖ – und die Berichtspflicht sei bereits vor über einem Jahr ausverhandelt worden.

„Aufgeregtheit begegnet man mit Sachlichkeit, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat“, so Strache. Konter von Kurz: „Wie man die Identitären sieht, ist keine Alters­frage, die kann man widerlich finden, egal wie alt man ist.“

Warnung

Zudem fordert der 32-jährige Kurz von der FPÖ, dass auch deren Kabinettsmitarbeiter „keinerlei Verflechtungen“ mit Identitären mehr haben dürften.

Kurz: „Wir werden das sehr genau beobachten.“ In der FPÖ ätzt man freilich hinter den Kulissen über diese „Kräfteshow von Kurz“. Der Honeymoon in Türkis-Blau ist damit vorbei.