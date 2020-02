Rendi: "Ich habe keine Angst vor unseren Mitgliedern"

Knalleffekt in der SPÖ: Rendi-Wagner stellt Parteimitgliedern die Vertrauensfrage.

Wien. Kaum ist es still geworden um die Obfraudebatte in der SPÖ, bringt Rendi-Wagner das Thema selbst wieder aufs Tapet. Am Freitag gab die Parteichefin überraschend bekannt, dass sie im Zuge der schon lange geplanten Mitgliederbefragung im März auch die Vertrauensfrage stellen will.

ÖSTERREICH: Warum stellen Sie jetzt die Obfrau-Debatte? Haben sie das Gefühl, dass die Partei nicht hinter ihnen steht?



Pamela Rendi-Wagner: Diese Mitgliederbefragung ist das Herzstück unseres Erneuerungsprozesses. Wir alle können nur dann erfolgreich sein, wenn wir an einem Strang ziehen. Es ist an der Zeit dass die Mitglieder auch mitbestimmen, wer an ihrer Spitze steht.

ÖSTERREICH: Aber warum gerade jetzt, so kurz vor der Wien-Wahl. Ist das nicht strategisch ungünstig?



Rendi-Wagner: Im Gegenteil. Es ist Ausschlag geben, dass man den Mut hat, diesen Weg entschlossen zu gehen und dass man sich vor seinen Mitgliedern nicht fürchtet.

ÖSTERREICH: Sie können bei der Befragung aber auch alles verlieren. Sehen sie sich als Kamikaze?



Rendi-Wagner: Ich bin zuversichtlich, dass ich das Vertrauen der Mitglieder auch bekomme und ich werde jede Tag nutzen in den kommenden Wochen um dieses Vertrauen auch zu werben.

ÖSTERREICH: Was machen Sie, sollten Sie nicht den Rückhalt der Basis bekommen?



Rendi-Wagner: Ich befasse mich nicht mit Was-Wäre-Wenn. Ich bin jemand der ei n Ziel hat, das Ziel zu kämpfe für die Menschen in Österreich und auch dafür, dass ich eine hohe Zustimmung bekomme.

ÖSTERREICH: Sie haben keinen Plan B?



Rendi-Wagner: Ich habe eine Plan A und der ist gut.