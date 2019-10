Rote Jugend setzt Rendi-Wagner noch mehr unter Druck

"Die Inhalte der SPÖ dürfen prinzipiell nicht von Umfragen, Agenturen und Beratern abhängen, sondern müssen sich an unseren Grudnwerten orientieren und einer größeren sozialdemokratischen Erzählung entsprechen", üben die Sozialistische Jugend, der VSSTÖ, die Junge Generation und die Roten Falken in ihrem Schreiben an die Parteichefin ziemlich deutlich Kritik an der offenbar bisher üblichen Vorgangsweise der Parteiführung. Und noch was ärgert die jungen Sozialdemokraten: "Die Parteispitze muss die Meinung ihrer Mitglieder ernst nehmen."

Ebenso fordern die jungen Roten von Rendi-Wagner & Co. einen Parteitag im kommenden Jahr und eine "Neuaufstellung der SPÖ". Zitat aus dem Schreiben: "Die SPÖ darf nicht mehr Teil des Systems, sondern muss die Alternative sein."

Mitglieder sollen über Koalition mit ÖVP abstimmen

Harte Bedingungen stellen die jungen Sozialdemokraten auch für die beginnenden Koalitionsgespräche: "Es lohnt sich nicht, die eigenen Forderungen über Bord zu werfen, nur um eine Regierungsbeteiligung zu ermöglichen. Für die SPÖ in der derzeitigen Lage zählt Standhaftigkeit mehr als Ministersessel." Die Parteichefin soll bei kommenden Gesprächen mit Kurz "nicht in die Knie gehen", außerdem sollen "alle Mitglieder über einen möglichen Koalitionsvertrag abstimmen". Somit ist Schwarz-Rot schon jetzt so gut wie ausgeschlossen.

Aus der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße wird der Brief nur inoffiziell kommentiert: "Dass Beschlüsse umgesetzt werden, ist erfüllbar. Und dieser Brief ist von den Jugendorgansiationen ohnehin angekündigt worden." Am Freitag, so die Parteiführung, starte ohnehin der Erneuerungsprozess der SPÖ.

Das Schreiben der jungen Roten an Rendi