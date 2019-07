So macht sich Ö3-Star über Sobotka lustig

Wien. Die Parteispenden-Debatte sorgte in der Nationalratssitzung am Mittwoch für eine aufgeheizte Stimmung im Parlament. Dem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka platzte dabei der Kragen. Als Jörg Leichtfried (SPÖ) spricht und sagt: "Reich zu sein dürfe in einer Demokratie nicht wichtiger sein als zur Wahl zu gehen" – dieser Eindruck entstehe aber bei der ÖVP, deshalb sei Gefahr in Verzug. Er spricht weiter von "bestechlichen Parteien". Bei diesen Worten verliert Sobotka die Fassung.

Sobotka rief mit hochrotem Kopf Richtung Leichtfried, dass er diese Behauptung zurücknehmen solle.

Das Netz nimmt den "Auszucker" des Politikers mit Humor und feiert Sobotkas Wut-Anfall mit zahlreichen Memes.