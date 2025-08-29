Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Achtung! Fake-Innenminister fordert Lösegeld
© APA

Via Video-Chat

Achtung! Fake-Innenminister fordert Lösegeld

29.08.25, 10:20 | Aktualisiert: 29.08.25, 11:31
Teilen

Täuschend echte Deepfake-Videochats sorgen für Aufsehen: Kriminelle versuchten, Innenminister Gerhard Karner nachzuahmen und Geld zu fordern. 

Am Freitag wurde bekannt, dass Betrüger über gefälschte Videochats die Identität von Innenminister Gerhard Karner vortäuschten. In den Gesprächen baten sie um Geld – angeblich im Zusammenhang mit Lösegeldzahlungen bei Geiselnahmen.

Der Erstkontakt erfolgte über die offizielle Telefonnummer des Innenministeriums, die durch „Caller ID Spoofing“ manipuliert wurde. In den anschließenden Videochats imitierten die Täter das Gesicht des Ministers.

Ermittlungen auf internationaler Ebene

Das Bundeskriminalamt stellt klar, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Behörden fordern niemals über Telefon oder Videochat Geld. Das Cybercrime-Kompetenz-Center hat internationale Ermittlungen aufgenommen.

So lassen sich Fälschungen erkennen

Deepfakes verraten sich oft durch digitale Auffälligkeiten wie unnatürliche Gesichtszüge, starre Bewegungen oder metallisch klingende Stimmen. Auch falsche Betonungen und fehlendes Blinzeln gelten als Hinweise.

Seit 1. Jänner 2024 erfasst die Polizei Deepfake-Anzeigen unter einem eigenen Code. Damit sollen Manipulationen gezielt dokumentiert und Ermittlungen gebündelt werden. Laut Innenministerium sind die Fälschungen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz deutlich schwerer zu erkennen und haben in den letzten Jahren massiv zugenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden