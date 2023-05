Grüne Ministerin Gewessler gab für Weihnachtsfeier 24.000 Euro aus

Kosten-Aufreger: Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) schmiss eine 24.000-Euro-Weihnachtsfeier.

Eine Anfrage von SPÖ-Nationalrat Philip Kucher an Umweltministerin Leonore Gewessler zeigt, dass Dinge wie eine Weihnachtsfeier und Büromöbel für das Ministerium ordentlich ins Steuergeld gehen. So wollte der SPÖ-Abgeordnete von der Klimaministerin wissen: "In welcher Höhe wurden Bewirtungskosten für Gäste durch das Ministerium getragen?" Antwort: Das Ressort gab zum Beispiel nur für die Bewirtung einer Weihnachtsfeier 23.947,30 Euro aus.

Kosten von Bewirtung, Essen und Trinken. "Im ersten Quartal 2023 betrugen die Aufwendungen für Speisen und Getränke für Sitzungen in meinem Ministerinnenbüro und für Gäste € 4.221,72", so Gewessler in der Anfragebeantwortung. Die Bewirtungskosten für Arbeitssitzungen schwanken zwischen 8,20 Euro und 4.938,04 Euro pro Termin.

127.420,78 Euro für neue Büromöbel

Außerdem wollte Kucher in seiner parlamentarischen Anfrage wissen, wie viel das Ministerium für die Anschaffung neuer Möbel ausgegeben habe. Alleine im 1. Quartal wurden demnach 127.420,78 Euro für neue Büromöbel ausgegeben – darunter etwa 60 elektrische Schreibtische für 51.704,42 Euro, diverse Möbel für Kundencenter und Seminarräume für 36.892,86 Euro oder auch 45 Drehstühle für 8.865,06 Euro und 40 Drehsessel für 7.496,80 Euro.

Im ersten Quartal 2023 seien im Bereich des Ministerinnenbüros keine technischen Ausstattungen, keine Dienstwägen angeschafft und keine Umbauarbeiten durchgeführt worden. Fotografen seien in Gewesslers Ressort keine beschäftigt, berichtet die Ministerin in der Anfragebeantwortung.