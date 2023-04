Afrika, USA: Regierung voll im Reise-Modus

Die Regierung absolviert diese Woche eine ganze Serie von Auslandsreisen.

Wien. Es ist ja nicht so, dass es daheim gar keine Probleme gibt – trotzdem fährt in diesen Tagen eine Reihe von Regierungsmitgliedern teilweise ins ferne Ausland.

Kanzler in Business-Jet

Karl Nehammer startet am Montag zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Afrika, diesmal geht‘s zusammen mit Agrarminister Norbert Totschnig und einer Wirtschaftsdelegation nach Angola, Ghana und Ägypten – und weil das mit den Flugverbindungen zu verzwickt wäre, wird ein Business-Jet gechartert. Natürlich gehts auch um Migration – deshalb sind auch Bundespolizeidirektor Michael Takacs und Generalmajor Friedrich Schrötter dabei.

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm ist gestern abgeflogen – zuerst ging es nach New York, wo sie Staatsbürgerschaften an die Nachkommen von Shoa-Opfern verleiht, am Mittwoch wird sie in Los Angeles „Terminator“ und Umweltschützer Arnold Schwarzenegger treffen.

Digital-Staatsekretär Florian Tursky war ebenfalls in den USA, im Silicon Valley besuchte er Apple.

Medien-Ministerin Susanne Raab flog letzte Woche zwei Tage nach London – Außenminister Alexander Schallenberg einige Tage zuvor in Vietnam.