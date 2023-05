Asyl-Intransparenz: NEOS schießen gegen Innenministerium

Scharfe pinke Kritik im Zusammenhang mit dem Veto zur Schengen-Erweiterung.

Wien. Österreich blockierte den Beitritt von Rumänien und Bulgarien in den kontrollfreien Schengenraum, ÖSTERREICH berichtete. Was damals schon für Aufregung sorgte, lässt auch Wochen danach wieder die Wogen hochgehen.

Intransparenz. Neos-Mandatarin Stephanie Krisper stellte eine Anfrage dazu an Innenminister Gerhard Karner. In der Beantwortung und rund um Daten zu Flucht- und Migrationsbewegungen sei das Ressort „ex­trem intransparent“, beklagt die pinke Asyl-Sprecherin. Sie sieht sich dadurch bestätigt, dass die nötige Evidenz für das Schengen-Veto fehlte und es nicht „aus sachlichen Gründen“ eingelegt worden sei.

Rohdaten. Rohdaten zu Flucht- und Migrationsrouten, die Krisper in der Anfrage verlangte, bekam sie nicht. Eine Veröffentlichung „ist international rechtlich nicht vorgesehen“, wird in der Anfrage vom Innen-Ressort argumentiert. Statistiken zu den Erstbefragungen von Asylwerbern gab es auch nicht. „Entsprechende Statistiken werden nicht geführt“, so Karner im Schreiben.