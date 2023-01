Die Wahrheit über die Schlepper-Mafia

2022 wurden in Österreich 687 Schlepper festgenommen – doppelt so viele wie noch im Jahr 2020.

Im Kampf gegen die Schleppermafia zieht das Innenministerium Bilanz: So wurden im vergangenen Jahr 687 Schlepper festgenommen – zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es noch 441, im Jahr 2020 311, also halb so viele. Die meisten der festgenommenen Schlepper kommen laut Zahlen aus dem Innenministerium aus Syrien (99 Schlepper), gefolgt von der Türkei (69 Schlepper), Rumänien (52 Schlepper) und der Ukraine (52 Schlepper). Dahinter folgen schon die österreichischen Schlepper mit 32 Festgenommenen.

Die am häufigsten gewählte Route, um nach Österreich zu gelangen, ist laut Innenministerium immer noch die östliche Mittelmeerroute, im speziellen die Westbalkanroute, welche über die Länder Türkei, Griechenland, Bulgarien, Nordmazedonien, Serbien, Rumänien, Ungarn nach Österreich führt.

