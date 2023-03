Hofer: ''Strache und ich haben uns ausgesöhnt''

Norbert Hofer über seine Nahrungsergänzung, Strache und Politik-Verbleib.

Oe24.TV: Sie haben zuletzt ein Nahrungsergänzungsmittel gestartet, warum eigentlich?



Norbert Hofer: Ich nehme die Inhaltsstoffe, u. a. Rosenwurz, Zink und Ginseng, schon seit Jahren. Es gab sie nicht in einer Tablette, so kam mir die Idee. Das Interesse ist sehr groß.

Oe24.TV: Kann man Ihre Nebenjobs als Rückzug aus der Politik sehen?



Hofer: Es ist, was mir Spaß macht. Die Erfahrungen in der Wirtschaft zeigen mir, wie es Betrieben geht. Das kann ich in die Politik mitnehmen. Dort bin ich noch aktiv, aber nicht mehr tagespolitisch, dafür haben wir gute Bereichssprecher.

Oe24.TV: Sie hatten zuletzt Kontakt zu HC Strache, wie lief das?



Hofer: Wir haben uns auf persönlicher Ebene ausgesöhnt, politisch wird es aber nie mehr zum Paarlauf kommen. Mir tut leid, was er persönlich durchmachen muss. Wir pflegen guten Kontakt.

Oe24.TV: Stehen für Sie neue Projekte an?



Hofer: Neben meiner Nahrungsergänzung Formula Fortuna und der Fitness-App werde ich auch in den Solar-Bereich expandieren.